¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥­¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ç½éÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»±²¼2A¤ÎÀ¾ÅÄÎ¦ÉâÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤òÎý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä»°ÎÝ¥Î¥Ã¥¯¡¢3¼ïÎà¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿50Ê¬´Ö¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê´À¤òÎ®¤·¤¿¡£»þº¹¥Ü¥±¤Ë¤âÉé¤±¤º¡ÖI¡Çmgood¡ª¡×¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î¥¢¥ê¥¾¥ÊÅþÃå¤«¤é¤Þ¤ÀÈ¾Æü¤Û¤É¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸áÁ°8»þ²á¤®¤Ë¥­¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤¿Â¼¾å¡£