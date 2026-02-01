¡ÊNY»þ´Ö11:01¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:01¡Ë ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ãXYZ¡ä56.77¡Ê+0.80+1.43%¡Ë µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥Éー¥·ー»áÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Êµì¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë¡ãXYZ¡ä¤¬¡¢Ç¯¼¡É¾²Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿ôÉ´¿Í¤Î½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·ºï¸º¤Î²ÄÇ½À­¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£ Æ±¼Ò¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê·Ð±Ä²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºï¸ºµ¬ÌÏ¤ÏÁ´½¾¶È°÷¤ÎºÇÂç£±£°¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë