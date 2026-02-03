衆議院選挙での歴史的圧勝から一夜、高市首相が会見を行い、政策の実現に力を入れていく方針を強調しました。高市首相：重い重い責任の始まりです。勝利の余韻に浸っている余裕は私たちにはありません。9日午後6時過ぎ、衆院選での歴史的圧勝を受け、記者会見に臨んだ高市首相は、政策実現に向けて強い決意を示しました。高市首相：与党で合計352という非常に大きな議席を頂きました。党一丸となって歯を食いしばって、国民のみな