¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÁ°²ó½÷²¦¤Î¥¨¡¼¥¹¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬º£Âç²ñºÇ½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤à¡£2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Èá´ê¤Î1500¥á¡¼¥È¥ëÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£Æ±¼ïÌÜ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¤Î¥æ¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à(¥ª¥é¥ó¥À)¡£º£µ¨WÇÕ¤Ç3¾¡¤·¡¢¹âÌÚ¤È¤È¤â¤Ë¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÈþ¤Ü¤¦¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¶Ã°Û¤Î527Ëü¿ÍÄ¶¡£