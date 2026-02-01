¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±9Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ115.70¥É¥ë°Â¤Î4Ëü9999.97¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£6Æü¤Ë1200¥É¥ë°Ê¾å¤âµÞÆ­¤·¡¢½é¤á¤Æ5Ëü¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤«¤éÅöÌÌ¤ÎÍø±×³ÎÄê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Çä¤êÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£