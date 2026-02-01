9Æü¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¤Ç¤âµ­Ï¿Åª¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÄã¤¤µ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤ò½±¤Ã¤¿¡È¶¯Îõ´¨µ¤¡É¡£8Æü¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤âÀã¤Ç³ê¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÃË½÷3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿9Æü¤â¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏºÇÄãµ¤²¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.2¡î¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¡£´ØÅì³ÆÃÏ¤Ç¤â´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÄã¤¤µ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢¢§ÆÊÌÚ¸©¤Î¼¯¾Â¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹11.7¡î¡¢¢§Åì