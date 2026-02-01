1998¡ÊÊ¿À®10¡ËÇ¯2·î10Æü¡¢Ä¹ÌîÅßµ¨¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò500m¤ÇÀ¶¿å¹¨ÊÝ¤¬Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥±¡¼¥È³¦½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î1²óÌÜ¤Ë¸ÞÎØ¿·µ­Ï¿¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤Î2²óÌÜ¤â¸ÞÎØ¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë²÷¾¡¤Ë¡ÖË´¤­Éã¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡£¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿È´·²¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤ÇWÇÕÄÌ»»34¾¡¤òµó¤²¤¿¡£