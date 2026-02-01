¡ÚÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Û 2·î12Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§ ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó 8,990±ß ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó 11,440±ß ËÜºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖÊÑ¤ï¤ëÅÁÀâ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¡×¤Ï°ËÃ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶Ë²½¤Î¿¿²Á¤È¡¢³°ÅÁ¤¬À¸¤à²½³ØÈ¿±þ¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ ¥»¥¬¤Ï2·î12Æü¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Nintendo Switc