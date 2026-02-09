¢£1. ¼«Ì±°µ¾¡¡¦¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÖÇúÆ­¡×¤ÎÀµÂÎ2026Ç¯2·î¡¢ÆüËÜ³ô»Ô¾ì¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ316µÄÀÊ³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î°ÂÄê³ÎÄê¤ò¼õ¤±¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ°ì»þ5Ëü7,000±ßÂæ¤ËÅþÃ£¤·¡¢½ªÃÍ¤Ç¤â²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤ÎµÞÆ­¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖAI¡¦È¾Æ³ÂÎ¡¦·ÐºÑ°ÂÊÝ¡×¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤À¡£¼çÍ×¾Ú·ô³Æ¼Ò¤Ï¶¯µ¤»ÑÀª¤ò¶¯¤á¡¢Ç¯½é¤Î¡Ö5.5Ëü±ß¡×Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë°ú