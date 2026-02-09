◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第4日（2026年2月9日リビーニョ・エアリアル・モーグルパークなど）10日に予選が行われるフリースタイルスキー・モーグルの公式練習が9日、会場のリビーニョ・エアリアル・モーグルパークで行われ、日本代表男女各4人が参加。男子で初代表の藤木豪心（イマトク）も参加。「（初五輪を）楽しめていると思う。こんなになんか凄い…日本のご飯があったり、凄いサポート体制が充実していて、万全で