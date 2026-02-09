µîÇ¯12·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ­¤«¤é¤«¤Ð¤ó¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢61ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤ÎÌµ¿¦¡¢ºä¾å·ûÀ¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èºä¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯12·î¡¢À¾¶èËôÊæÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¥«ー¥È¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê67¡Ë¤Î¸åÊý¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ç¶á¤Å¤­¡¢Ìó1Ëü5000±ß¤Î¸½¶â¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤Ð¤ó¤òÌµÍý¤ä¤êÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì