ÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é»ÜÀßÆâ¤ÇÃË»ù¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÅÄ¸¶½ð¤Ï£¹Æü¡¢Æ±¸©Æá¿Ü±ö¸¶»ÔÎÐ¡¢¸µ»ÜÀßÄ¹¤ÎÃË¡Ê£³£µ¡Ë¤òÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿£±£°¿Í°Ê¾å¤ÎÃË»ù¤«¤é¡ÖÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èï³²¿½¹ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¸©·Ù¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£È¯É½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏºòÇ¯£··îº¢¡Á£±£°·îº¢¡¢ÂçÅÄ¸¶»ÔÆâ¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é»ÜÀßÆâ¤ÇÃË»ù¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡£¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤