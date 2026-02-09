³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö09:06¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:06¡Ë¡Ê%¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.479¡Ê-0.019¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.214¡Ê+0.008¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.873¡Ê+0.022¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.844¡Ê+0.002¡Ë ±Ñ¹ñ4.587¡Ê+0.073¡Ë ¥«¥Ê¥À3.408¡Ê+0.007¡Ë ¹ë½£4.866¡Ê+0.040¡Ë ÆüËÜ2.280¡Ê+0.058¡Ë ¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª