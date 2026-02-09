「海外で今まで通用してきた部分をもっと磨いて、逆に苦手だったり、課題があるんで、それを解決するためのいい相手だし、いい環境なんで、自分のまずは弱いところを減らしたい」U-16日本代表はポルトガル遠征(2月9日〜19日)でポルトガル、ドイツ、オランダと対戦。FW梶山蓮翔(FC東京U-18)は欧州の強国相手に自分の武器を磨くと同時に、課題改善するための遠征にする意気込みだ。174cm、64kgと特別なサイズがある訳ではなく、