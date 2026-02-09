ぽっこりお腹や太ももやお尻などのおデブ感“に悩まされている方は少なくないと思います。実は多くの場合、その要因は“骨盤の開きや歪み”。しかも骨盤の開きや歪みはO脚やX脚、冷えなどの悩みまでも引き起こすこともあります。そこで習慣に採り入れたいのが、骨盤の歪みを整えて下半身太りの予防につながる簡単ストレッチです。骨盤の歪みを整える簡単ストレッチ（１）壁に片手をつけて立ち、壁側の脚を体の後ろ側にクロスさせて