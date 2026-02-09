食事を気をつけて、運動も始めたはずなのに、気づけば元の生活に戻っている。そんな状態を繰り返す人がいる一方で、特別なことをしているように見えないのに、少しずつ結果につなげていく人もいます。この違いは、意志の強さではなく、行動を日常にどう組み込んでいるかにあります。“追加するダイエット”は続きにくい多くの人が、運動や制限を「新しく足す」形で始めます。でも、忙しい日常に新しい負荷を重ねると、続けるのは難