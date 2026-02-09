軽くて暖かく、日常に取り入れやすい薄手ダウン。40代・50代にとって便利な一方で、「着ると太って見える」「部屋着っぽく感じる」と悩む人も少なくありません。その原因は薄手ダウン特有の“見え方”にあります。ポイントを押さえればスタイルアップもきちんと感も叶うアイテム。そこで今回は、大人世代が意識したい着こなしの正解を整理します。薄手ダウンが“着ぶくれ”しやすい理由薄手ダウンは中綿が均一に入っているため、体