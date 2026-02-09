新宿副都心にある【京王プラザホテル】のフードブティック＜ポピンズ＞では、旬のいちごを使った『ストロベリーフェア』を2026年2月28日（土）まで開催中。ジューシーで甘いいちごを使ったケーキを用意します。いちごの甘さをうっとり感じるケーキたちホテル２階にあるフードブティック＜ポピンズ＞では、手作りのケーキやお土産にも喜ばれるスイーツや焼き菓子など多彩な商品を用意。ホテル内で焼かれるこだわりのパンも販売して