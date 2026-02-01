2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥Þ¥Á¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥â¡¼¡Ê±¦¡¢¥¹¥¤¥¹¡Ë¤È¡¢2°Ì¤ÎÃ«°¦Î¿¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡á9Æü¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë9Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥â¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤¬86.96ÅÀ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¡£Ã«°¦Î¿¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬86.58ÅÀ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î2°Ì¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë