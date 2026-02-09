¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±9Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°½µËöÈæ1±ß08Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß07¡Á17Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1889¡Á99¥É¥ë¡¢185±ß67¡Á77Á¬¡£µÞ·ã¤Ê±ß°Â¥É¥ë¹â¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë°ÙÂØ²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é±ß¤òÇã¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇä¤ëÆ°¤­¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¼«¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤ËÊÆ¹ñºÄ¤ÎÊÝÍ­¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â¥É¥ë°Â¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£