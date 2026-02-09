ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は8日（日本時間9日）、アイスホッケー女子1次リーグで日本が開催国イタリアと対戦。2-3で敗れ、1勝2敗となった。第3ピリオド（P）の最終盤にはGKを下げて総攻撃をかけたが、このシーンに視聴者からは驚きの声が上がった。決勝トーナメント進出へ、負けられないスマイルジャパン。1点を追う、第3Pのラスト2分。GKを下げて、全員で攻める“6人攻撃”をしかけたが1点が遠かった。