主に名古屋で活躍していたタレントの宮地佑紀生さんが亡くなったことが9日、宮地さんが所属していた株式会社サンデーフォークプロモーションの公式サイトで発表されました。77歳でした。サイトでは、宮地さんが2026年1月10日に骨髄異形成症候群のため亡くなったことを発表。葬儀は近親者で執り行われ、2月26日に名古屋市内で『お別れの会』を予定しているということです。■地元・名古屋で幅広く活躍経歴を振り返るサンデーフォ