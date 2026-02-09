¤³¤Î¿ô»ú¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿­¤Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£73Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÎÃæ±û¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬FK¤ò³ÍÆÀ¡£¥­¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Êü¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¤ËÆÍ¤­»É¤µ¤Ã¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤ÎGK¤ÏÌ¾¼ê¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ëÀþ¤Ç¸«Á÷¤ë¤Î¤ß¡£°ìÊâ¤âÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Îµ°Æ»¤Ï¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì