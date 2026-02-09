■ミラノ・コルティナオリンピック™アイスホッケー女子 予選リーグ日本 2ー3 イタリア （日本時間9日、ミラノ・ローアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は日本時間2月7日、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個4大会連続5回目の出場となるスマイルジャパン（世界ランク8位）は同18位のイタリアに2―3で敗れ大会通算1勝2敗となった。日本のグループBは上位3チームが