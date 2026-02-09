TWICEの日本人メンバーであるMINAさん（28）、SANAさん（29）、MOMOさん（29）の3人組ユニット・MISAMOが6日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された一夜限りのスペシャル・イベントに登場しました。一夜限りのスペシャル・イベント『ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト』では、トークショー＆ミニライブが行われました。SANAさんは「私にとっても、本当にユニバーサル・スタジオ・ジャパンは思い出深い場所なのです