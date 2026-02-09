¡È·Ú¤è¤ê°Â¤¤¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò ·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î²Á³Ê¤¬Ç¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÐÏ¿¼Ö¤ò´Þ¤à¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥Û¥ó¥À¡ÖN-BOX¡×¤Î¸½ºß¤Î¿·¼Ö¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÏÌó174Ëü¡Á248Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¿·¼Ö¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê°Â¤¤200Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÍ½»»¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¡×¤¬¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡É·Ú¤è¤ê°Â¤¤"¥Û¥ó¥À¡Ö³Ê°Â¥·