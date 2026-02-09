◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第4日アイスホッケー女子1次リーグB組日本 2―3 イタリア（2026年2月9日ミラノ・ロー・アリーナ）世界ランキング7位の女子日本代表・スマイルジャパンは1次リーグ3戦目で同17位の地元イタリアに2―3で敗れた。ドイツ戦に続く連敗で1勝2敗となり、決勝トーナメント（T）進出が厳しくなった。立ち上がりに押し込まれた日本は、ペースをつかみかけていた第1ピリオド（P）の12分34秒に痛