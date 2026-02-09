◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本 2-3 イタリア（大会4日目/現地9日）アイスホッケー女子日本代表“スマイルジャパン”は、イタリア(世界ランク18位)に惜敗しました。5チーム中、上位3チームが準々決勝に進める予選リーグのグループB。世界ランク8位の日本はここまで1勝1敗(勝ち点3)で、同じく1勝1敗で並ぶイタリアとの重要な1戦に臨みました。第1ピリオド、日本はイタリア