アジア室内女子60メートル障害で銅メダル陸上の東京世界陸上女子100メートル障害日本代表・中島ひとみ（長谷川体育施設）が9日、インスタグラムを更新。中国・天津で開催中のアジア室内で女子60メートル障害3位に入り、国際大会初メダルを報告した。銅メダルを獲得した中島は「2026年開幕、人生初めての国際大会メダル」と報告した。「新しくいろんなことにチャレンジしてきたこの冬変わっていく感覚があるからこそ、もどか