Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤ÎVan Phuc City¤Ç¡ØTOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡Ê°Ê²¼¡¢TGC Vietnam 2026¡Ë¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ØTOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡ÙÆü±Û¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂÎ¸³·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖTGC Vietnam 2026¡×¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡¢Acecook Vietnam¡Ê¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¥Ù¥È¥Ê