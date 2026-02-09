²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤µ¤ó¤Ï2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤Ø¤½½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤Î¤Ø¤½½Ð¤·»Ñ¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤È¤í¤±¤Þ¤·¤¿¡×ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö2026.02.08 LIVE ¡ÈKatsina Session Presents vol.2¡É - The return - HINA=MATSURI 2026¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¡ÖKatsina Session Presents vol.2¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò4ËçÅê¹Æ¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤¬ÌÜ¤ò°ú¤­¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ü