µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å10»þ23Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤òÍ¼Ä¥»Ô¡¢´ä¸«Âô»Ô¡¢Í³¿ÎÄ®¡¢Ä¹¾ÂÄ®¡¢·ª»³Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦Í¼Ä¥»Ô¡¢´ä¸«Âô»Ô¡¢Í³¿ÎÄ®¡¢Ä¹¾ÂÄ®¡¢·ª»³Ä®¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 9Æü22:23»þÅÀÀÐ¼í¡¢¸å»ÖÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÉ÷Àã¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶õÃÎÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÂçÀã¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÐ¼í¡¢¶õÃÎÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ