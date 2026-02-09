TWICEの日本人メンバーであるMINAさん（28）、SANAさん（29）、MOMOさん（29）の3人組ユニット・MISAMOが6日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された『ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト』に登場。新曲『Confetti』を世界初披露しました。欧米の卒業シーズンのダンスパーティー“プロムナード”をテーマに開催された今回のイベント。MISAMOの3人は、レッドカーペットを歩く華やかな登場で会場を沸かせました。ミニ