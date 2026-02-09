¿·¥¦¥Ë¥â¥°¡ªÆÈ¥À¥¤¥à¥é¡¼¥È¥é¥Ã¥¯»±²¼¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï2025Ç¯12·î16Æü¡¢Â¿ÌÜÅªºî¶È¼Ö¡Ö¥¦¥Ë¥â¥°¡×¤Î¹ë²Ú¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥·¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥Ë¥â¥°¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î1946Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Â¿ÌÜÅªºî¶È¼Ö¤Ç¡¢ÇÀ¶È¡¢ÎÓ¶È¡¢·úÀß¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÌ¾¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¡ÖUniversal-Motor-Gerat¡×¤ËÍ³Íè¡£ÆüËÜ¸ì¤ËÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÂ¿ÌÜÅªÆ°ÎÏÁõÃÖ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³