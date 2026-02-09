¤ï¤¬»Ò¤¬·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤äµÁÎ¾¿Æ¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»ä¤ÎÌ¼¤Ï20ºÐ¡£Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿ÃËÀ­¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤«¤éÄÁ¤·¤¯ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢µÁÊì¤µ¤ó¤«¤é¿É¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¡¢¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¬²È¤ÏÁ´¤¯ÂÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤²È·Ï¤Ç¡¢µÁÊì¤µ¤ó¤Ï²ñ¤¦ÅÙ¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËºÙ¤¤