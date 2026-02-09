2·î9Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»ÔÆâ¤Î»ÔÆ»¾å¤ÇÌµÌÈµö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ64ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÌÈµö¡¦¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°¾ò»Ô¾¾¥ÎÌÚÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË(64)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï2·î9Æü¸áÁ°10»þÈ¾Á°¡¢»°¾ò»Ô¾¾¥ÎÌÚÄ®¤Î»ÔÆ»¾å¤ò¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç1¿Í¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¤ª¤È¤È¤·6·î¤«¤éÌÈµö¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î