お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さん（49）が、若い世代に大切にしてほしい習慣を明かしました。今回、津田さんは三井住友銀行が提供するスマートフォンの口座『Olive（オリーブ）』の新WEB-CM『これからの人』篇に出演。津田さん演じる“通帳の人”が、卒業を迎えた高校生のめいっ子や社会人になった男性など“これからの人”と会話し、価値観のギャップが描かれた内容となっています。■インタビュー中に思わず本音「あんまり