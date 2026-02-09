¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¥ì¥¤¥Ë¤¬2·î7Æü¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¤Î¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡ØFourever You Part2¡ÊBeside The Sky¡Ë¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ÁÞÆþ²Î¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤òÀ¸²Î¾§¤·¤¿¡£ ¢£¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥ì¥¤¥Ë¤¬ÅÐ¾ì ¡ØFourever You Part2¡ÊBeside The Sky¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÇÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ØFourever You¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£ ¥¿¥¤Ãæ¿´¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂè