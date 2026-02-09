¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û GENERATIONS¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¡¦¿ô¸¶Î¶Í§¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈKAZ¡É¤Î¿·¶Ê¡ÖBeautiful Sunrise¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤ÏÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤ÆÁáÄ«¤«¤é¿´ÃÏ¤è¤¯Æü¾ï¤ò²á¤´¤¹»Ñ¤¬ ¡ÖBeautiful Sunrise¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿GENERATIONS¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUp ¡õ Down¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤Î¤Á¤Ë¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖBeautiful Sunset¡×¤ò¥â¥Á&#125