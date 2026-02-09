2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¦¥£¥ó¥¶ー¥Û¥Æ¥ëÆ¶Ìì¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¡Ù¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥Û¥Æ¥ëÆâ1³¬¡Ø¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¦¥£¥ó¥¶ー¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²èÁü¡§ÌÀ³¤¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ø´ü´Ö¸ÂÄê¥Ü¥ó¥Ü¥ó BLUE TOYA¡Ù¡Ê4¸ÄÆþ¤ê 1,500±ß¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡£