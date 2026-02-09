◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第4日（2026年2月9日リビーニョ・エアリアル・モーグルパークなど）10日に予選が行われるフリースタイルスキー・モーグルの公式練習が9日、会場のリビーニョ・エアリアル・モーグルパークで行われ、日本代表男女各4人が参加。22年北京五輪男子銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）も参加し、本番に向けてターンやエアの感触を確かめた。昨年は3月の世界選手権を制し、今季のW杯ランキングも1位