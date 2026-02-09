女優の天海祐希（58）が9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。母親の職業と本名を明かした。天海は東京・上野生まれで、兄、弟のいる5人家族。母について「美容師の仕事を持っていたのでパキパキした人でしたね。女親は娘に割と厳しいところがあるんですかね。なおかつ私が割とトロかったから、余計かもしれない」と語った。驚く共演者の声に「きょうだいの中で一番トロい。ご飯食べるのも遅かった