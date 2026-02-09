ＤｅＮＡは９日、ダヤン・ビシエド内野手の来日を発表した。キューバ出身で３６歳のビシエドは、２０１６年から２４年まで中日に在籍し、１８年には首位打者と最多安打のタイトルを獲得。２４年限りで退団も、２５年７月にＤｅＮＡと契約。後半戦で４３試合に出場してチームのＡクラス入りに貢献したが、９月３０日に左太ももの肉離れで離脱し、クライマックス・シリーズには出場できなかった。球団では在籍２シーズン目であ