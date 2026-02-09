（キャスター） きょうはスタジオに鹿児島3区で勝利した、中道改革連合の野間健さんにお越しいただきました。 （キャスター） わずか2736票差の激戦でした。一夜明けて、今の思いは？ （中道改革連合・野間健さん） 全国的に高市旋風が吹き荒れました。鹿児島もそうでしたけども、その中で踏みとどまれと、それだけが民意ではないということで、有権者の皆さんが私に任務を与えてくれた。こう思っております