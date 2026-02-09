¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÂè69²óG1¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï9Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÂè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Î¸¢Æ£½Ó¸÷¡Ê39¡áÂçºå¡Ë¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¥¤¥ó²¡¤·ÀÚ¤ê¤ÇÂÔË¾¤ÎG1½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï°ðÅÄ¹ÀÆó¡¢3Ãå¤Ë¤Ï¾¾°æÈË¡£Çä¤ê¾å¤²¤ÏÌÜÉ¸¤Î85²¯±ß¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ë103²¯±ß¤ÇÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¸¢Æ£¤¬¥¤¥ó¤«¤é¤³¤ó¿È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¥³¥ó¥Þ10¡Ë¤ò·è¤á¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢°ðÅÄ¤ÎÌÔ¹¶·â¡¢¾¾°æ¤Î¹ª¤ß¤Êº¹¤·¤òÉõ¤¸¤Æ¸«»ö¡¢¶áµ¦¤Î