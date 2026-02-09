Âç²ñ¤Î±¿±Ä´´Éô¡ÖÌäÂê¤¬Àµ³Î¤Ë²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÄ´ººÃæ¡×¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ÎÇËÂ»¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç²ñÂ¦¤¬Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¡¢¥á¥À¥ëÉôÊ¬¤È¼ó¤ËÄó¤²¤ë¥ê¥Ü¥óÉôÊ¬¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤¬Â³½Ð¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬SNS¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹­¤²¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥á¥À¥ë¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖBBC¡×