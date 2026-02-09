ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Netflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¢ãThis is ¥¢¥¤¥É¥ë»î¼Ì²ñ¢ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤ó¤À¸¶ÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥­¥é¥Ã¥­¥é¡Ä¡ª¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëºØÆ£¹©¡õË¾·î½Õ´õ¤é»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×=LOVE¡¢¡âME¡¢¢âJOY¤Î°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë150¿Í¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë´ë²è¤â²ñ¾ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½