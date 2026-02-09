½°±¡Áª¤ÎÈæÎãÁª¡ÊÄê¿ô£±£·£¶¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬£²£°£²£´Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤«¤é£¸µÄÀÊÁý¤Î£¶£·µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤ÊÂç¾¡¤Ç£¸£±µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ëÆÀÉ¼¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈæÎãÌ¾Êí¤ÎÅÐºÜ¼Ô¤¬Â­¤ê¤º¤Ë¡¢·×£±£´µÄÀÊ¤òÂ¾ÅÞ¤Ë¾ù¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ì±¤ÏÈæÎãÁª¤ËÁ°²óÁªÈæ£³£´¿ÍÁý¤Î·×£³£±£¹¿Í¤òÍÊÎ©¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ÅÊ£Î©¸õÊä¼Ô¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÂçÎÌÅöÁª¤·¤¿¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¢Æî´ØÅì¡¢ËÌÎ¦¿®±Û¡¢Ãæ¹ñ¤Î£´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÈæÎãÁª¤ÇÅöÁª»ñ³Ê¤Î¤¢¤ëÌ¾ÊíÅÐºÜ