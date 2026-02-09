¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢Netflix±Ç²è¡ÖThis is I¡×¡Ê¾¾ËÜÍ¥ºî´ÆÆÄ¡¢10Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤Î¡ÈThis is¥¢¥¤¥É¥ë»î¼Ì²ñ¡É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£07Ç¯¤Ë¡È¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¡É¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¤Ï¤ë¤Ê¡ÊËÜÌ¾¡¦ÂçÀ¾¸­¼¨¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ­ÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá¤·¤¿ÏÂÅÄ¹Ì¼£°å»Õ¤Î¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¡¢80¡Á90Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤È¥À¥ó¥¹¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡È¥¨¥¢¡É¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£¼ç¿Í¸ø¥¢¥¤¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·À±¡¦Ë¾·î½Õ´õ¡Ê18¡Ë¤¬¡¢