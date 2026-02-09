SNIDEL BEAUTY¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡È¤Õ¤¿¤Ä¤Î¼«Ê¬¡É¡£¿¹¹áÀ¡¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆÃ½¸¡ÖSoft Glow,Sharp Gaze feat.Kasmi Mori¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥ä¤¬Æ³¤¯¥Ô¥å¥¢¤Ê²Ä°¦¤µ¤È¡¢¥Þ¥Ã¥È¤¬°ú¤­½Ð¤¹ÑÛ¤È¤·¤¿¶¯¤µ¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£²ÄÎù¤µ¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÈà½÷¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÑ²½¤È²ÄÇ½À­¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£º£¤Îµ¤Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¦2¤Ä¤Î¥ë¥Ã¥¯¤¬¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー